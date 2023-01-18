Дрогба уговаривает Давида Датро Фофана отправится в аренду в «Галатасарай»

Экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба призывает новичка «пенсионеров» Давида Датро Фофана уйти в аренду в «Галатасарай». Об этом сообщает турецкое издание En Son Haber.

Дрогба и Фофана являются соотечественниками, что делает Дидье ещё более значимой фигурой в глазах нападающего. Напомним, сам Дрогба ранее выступал за «Галатасарай» на протяжение полутора сезонов, после чего вернулся в «Челси».

Фофана зимой перешёл в «Челси» из норвежского «Мёльде». 20-летний нападающий ещё не успел дебютировать в Английской премьер-лиге, но зато получил игровые минуты в Кубке Англии, откуда «пенсионеры» уже вылетели.