«Челси» в ближайшее время не планирует возобновлять переговоры с Менди о новом контракте

Лондонский «Челси» в ближайшее время не планирует возобновлять переговоры со своим голкипером Эдуаром Менди по новому контракту. По информации от журналиста Низара Кинселлы, руководство «пенсионеров» потеряло доверие к сенегальцу после его неудачных выступлений на старте сезона.

Летом «Челси» попробует купить нового голкипера на роль первого номера. Это значит, что либо Менди, либо Кепа Аррисабалага в скором времени могут покинуть команду.

Одним из кандидатов на роль первого номера «Челси» является голкипер «Брентфорда» Давид Райя, который недавно поехал на чемпионат мира со сборной Испании.