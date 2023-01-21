Почему «Ливерпуль» не будет увольнять Клоппа сейчас

На текущий момент «Ливерпуль» занимает лишь девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Неудачные результаты грандов зачастую провоцируют разговоры о возможной смене главного тренера. Тем не менее, «Ливерпуль» увольнять Юргена Клоппа сейчас не будет. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к ситуации на «Энфилде» и находит веские причины, по которым «красные» не расстанутся с немецким специалистом.

Клопп – топ

Первая причина, по которой «Ливерпуль» не станет увольнять Юргена Клоппа, - это сам Юрген Клопп. Немец входит в число топовых тренеров Европы, и разбрасываться такими специалистами в футбольном мире не принято. Конечно, даже самые лучшие тренеры рано или поздно сталкиваются с отставками по решению руководства. Но прямо сейчас увольнение Клоппа выглядело бы нелогично, учитывая как результаты под руководством немца в последние годы, так и текущую ситуацию, о которой мы ещё поговорим ниже. Кстати говоря, Юргена Клоппа ещё никогда не увольняли – из «Майнца» и «Боруссии» он уходил сам.

Юрген Клопп принял «Ливерпуль» осенью 2015 года. Результаты пришли далеко не сразу, и в первые годы фанаты мерсисайдцев регулярно выражали недовольство работой тренера. Были даже призывы к увольнению Клоппа, если кто-то вдруг подзабыл. Но боссы «Ливерпуля» доверились таланту немца и не прогадали – в 2019 году команда выиграла Лигу чемпионов. Дальше пошли и другие трофеи, в частности титул Премьер-лиги. Для «красных» это было первое чемпионство с 1990 года. Выиграл бы «Ливерпуль» АПЛ, если бы Клоппа уволили в первые годы, когда команда была крайне нестабильна и выдавала яркие матчи по праздникам? Кто знает. Но руководители клуба положились на тренера тогда, и логично поступить так же сейчас.

Проблемы не в тренере

Конечно, ответственность за результаты команды всегда несёт тренер, но есть ощущение, что нынешние проблемы «Ливерпуля» не связаны лишь с работой Юргена Клоппа. Мерсисайдцам в этом сезоне жутко не везёт с травмами, а клуб, судя комментариям Клоппа на пресс-конференциях, сейчас не может серьёзно поддержать тренера на трансферном рынке. В отличие от «Челси», потратившего в январе уже почти 180 миллионов евро. «Ливерпуль» же этой зимой подписал только Коди Гакпо в нападение.

Где-то мешают травмы, где-то у команды пропал эмоциональный запал, такое бывает. Словом, вешать всех собак на Юргена Клоппа сейчас точно не стоит. Маловероятно, что при смене тренера результаты «Ливерпуля» в нынешней ситуации резко улучшатся.

Сезон не провален

Если бы тренеров всегда увольняли после неудачных отрезков, то сложно представить, сколько десятков раз Алекса Фергюсона должны были уволить из «Манчестер Юнайтед». Современный футбольный мир жесток, но принимать кадровые решения все равно нужно разумно и взвешенно. Прямо сейчас уволить Юргена Клоппа не за что – сезон для «Ливерпуля» ещё не провален.

В настоящий момент слабо верится, что «Ливерпуль» сможет претендовать на место в топ-4 АПЛ. Тем не менее, шансы есть, причём неплохие. Если мерсисайдцы преодолеют кризис и будут стабильно побеждать, как в прошлом сезоне, то они могут вернуться в борьбу за билет в Лигу чемпионов. Сейчас «красные» отстают от четвёртого «Ньюкасла» на 10 очков, проведя на один матч меньше. Разве это много по меркам Премьер-лиги?

Также у «Ливерпуля» есть Лига чемпионов. Да, в 1/8 финала соперником будет грозный «Реал». Но почему команда Юргена Клоппа не может пройти мадридцев, у которых, кстати, в последнее время тоже не всё складывается гладко? Словом, делать какие-то серьёзные выводы по работе Клоппа ещё очень рано.

Александр Тихий