Кепа: «Мы очень счастливы, что Мудрик перешёл к нам»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага поприветствовал в команде новичка Михаила Мудрика, который пополнил ряды клуба за 70 миллионов евро из донецкого «Шахтёра». Напомним, с учётом бонусов в будущем сумма трансфера может возрасти до 100 миллионов евро.

«Мы очень счастливы, что Мудрик перешёл к нам. Это большой игрок, который приходит для того, чтобы помочь команде. Надеюсь, все новички помогут нам закончить сезон как можно лучше», – заявил Аррисабалага в интервью после победы над «Кристал Пэлас» в рамках Английской премьер-лиги.

Напомним, в «Челси» Мудрик будет играть под номером 15.