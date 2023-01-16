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Кепа: «Мы очень счастливы, что Мудрик перешёл к нам»

16 Января 2023 • 16:42 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
1 1.83 X 3.95 2 4.00
21.01 15:30

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага поприветствовал в команде новичка Михаила Мудрика, который пополнил ряды клуба за 70 миллионов евро из донецкого «Шахтёра». Напомним, с учётом бонусов в будущем сумма трансфера может возрасти до 100 миллионов евро.

«Мы очень счастливы, что Мудрик перешёл к нам. Это большой игрок, который приходит для того, чтобы помочь команде. Надеюсь, все новички помогут нам закончить сезон как можно лучше», – заявил Аррисабалага в интервью после победы над «Кристал Пэлас» в рамках Английской премьер-лиги.

Напомним, в «Челси» Мудрик будет играть под номером 15.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кепа Аррисабалага Михаил Мудрик
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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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