Хендерсон рассказал, почему трудно быть игроком «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал о том, каково быть игроком мерсисайдской команды.

По мнению 32-летнего англичанина, футболист «Ливерпуля» должен соответствовать высоким стандартам и амбициям этого клуба.

«Это отличный клуб во многих смыслах, и вы знаете, что уровень контроля всегда будет выше, а критика яростнее, чем в других клубах, но мы также можем использовать это в качестве дополнительной мотивации», — цитирует Хендерсона официальный сайт «Ливерпуля».

На данный момент «Ливерпуль» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 28 набранных очков после 18 туров. Свой следующий матч «красные» проведут сегодня, 21 января, против «Челси». Начало — в 15:30 по московскому времени.