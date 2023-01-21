Милнер: Мы понимаем, в какой ситуации находимся

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура с «Челси» (0:0).

Милнер заявил BT Sport, что «Ливерпуль» всегда хочет побеждать на своем стадионе, все понимают, в какой ситуации находится команда, но сегодня удалось сыграть на ноль, это позитивный момент.

Игрок отметил, что в нынешней ситуации команде необходимо держаться вместе и вместе бороться за победы, «Ливерпулю» предстоит проделать еще длинный путь, чтобы достичь успеха.

Подопечные Юргена Клоппа занимают 8-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 29 очков после 19 туров.