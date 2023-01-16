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Агент Сафонов: «В России есть футболисты не хуже Мудрика»

16 Января 2023 • 16:24 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
1 1.83 X 3.95 2 4.00
21.01 15:30

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о переходе украинского нападающего Михаила Мудрика из «Шахтёра» в «Челси». Напомним, за трансфер 22-летнего футболиста лондонский клуб заплатил 70 миллионов евро без учёта бонусов.

Сафонов считает, что Мудрик не стоит таких денег. Кроме того, по мнению агента, в России можно найти игроков, которые ни в чём не уступают украинскому вингеру.  

«У нас есть игроки не хуже. Просто, наверное, их надо как-то раскручивать», — цитирует Сафонова «Спорт День за Днём».

В нынешнем сезоне Мудрик провёл за «Шахтёр» 18 матчей, отметившись в них десятью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Шахтёр Донецк Алексей Сафонов Михаил Мудрик
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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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