Агент Сафонов: «В России есть футболисты не хуже Мудрика»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о переходе украинского нападающего Михаила Мудрика из «Шахтёра» в «Челси». Напомним, за трансфер 22-летнего футболиста лондонский клуб заплатил 70 миллионов евро без учёта бонусов.

Сафонов считает, что Мудрик не стоит таких денег. Кроме того, по мнению агента, в России можно найти игроков, которые ни в чём не уступают украинскому вингеру.

«У нас есть игроки не хуже. Просто, наверное, их надо как-то раскручивать», — цитирует Сафонова «Спорт День за Днём».

В нынешнем сезоне Мудрик провёл за «Шахтёр» 18 матчей, отметившись в них десятью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.