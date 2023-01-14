Клопп прокомментировал разгромное поражение от «Брайтона»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился парой фраз после разгромного поражения на выезде от одной из команд-сенсаций АПЛ в текущем сезоне – «Брайтона». Напомним, сегодня днём «красные» проиграли «чайкам» со счётом 0:3.

«Всё по-настоящему плохо и я не могу вспомнить более худшей игры в нашем исполнении. Победил сильнейший и победа «Брайтона» - абсолютно заслуженная. Это был матч отлично организованной команды против неорганизованной», - цитирует Клоппа ВВС.

После неудачи «Ливерпуль» разместился на восьмом месте турнирной таблицы АПЛ с 28 очками, «Брайтон» - седьмой, 30 очков.

На следующей неделе в АПЛ «красные» встретятся с «Челси».