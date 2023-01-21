Мадуэке: «Очевидно, что «Челси» – лучшая команда Лондона»

Новичок «Челси» Нони Мадуэке заявил, что считает свою команду лучшей в Лондоне. Напомним, на мололёжном уровне англичанин также успел поиграть за «Тоттенхэм».

«Я родом из Лондона. Очевидно, что «Челси» – лучшая команда в городе», – заявил 20-летний вингер в интервью официальному сайту «пенсионеров».

Напомним, «Челси» заплатит за Мадуэке 35 миллионов евро. Ранее футболист выступал в Нидерландах в составе ПСВ Эйндховен. Нынешний тренер «Челси» Грэм Поттер хотел заполучить футболиста в свою команду ещё когда возглавлял «Брайтон».

Мадуэке подписал с «Челси» контракт на 7 с половиной лет. На его счету один гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов.