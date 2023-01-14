«Ливерпуль» шесть лет не проигрывал субботний матч АПЛ в три часа дня

«Ливерпуль» впервые почти за шесть лет проиграл субботний матч в Английской Премьер-лиге, стартующий в 15:00. Таким фактом делится Opta.

В последний раз подопечные Юргена Клоппа проигрывали субботнюю встречу в АПЛ в феврале 2017 года – 0:2 против «Халла». После у мерсисайдцев было 32 таких игры без поражений.

Напомним, накануне «красные» разгромно проиграли на выезде «Брайтону» - 0:3. Команду Клоппа отбросило аж на восьмое место после очередной неудачи в сезоне. У «Ливерпуля» по-прежнему 28 набранных очков в 18 встречах в рамках чемпионата Англии.

В следующем матче АПЛ «Ливерпуль» встретится с другим топ-клубом из разряда неудачников текущего сезона – «Челси», матч состоится 21 января.