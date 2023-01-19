Салах: «Ливерпуль» по-прежнему силён»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о состоянии команды в текущем сезоне.

«Красные» пока не оправдывают ожиданий, располагаясь лишь на девятой строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги и отставая от лидирующего «Арсенала» на 19 очков.

«Как я уже говорил, у нас по-прежнему сильная команда. Я выступал в других клубах, и я прекрасно понимаю, что отличает «Ливерпуль» от остальных. У нас очень качественный состав. Опытные игроки постоянно пытаются помогать молодым и советуют сохранять спокойствие. Мы должны быть уверенными в себе», – цитирует пресс-служба «Ливерпуля» египетского футболиста.