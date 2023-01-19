Овчинников: «Если бы «Челси» хотел приобрести Захаряна, то купил бы»

Известный российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

Напомним, что 19-летний россиянин был близок к переходу в лондонский клуб прошлым летом, однако тогда стороны столкнулись с трудностями при переводе денежных средств, по причине чего сделка сорвалась. По свежей информации, «Челси» отказался от подписания Захаряна и текущей зимой.

Овчинников уверен, что если бы лондонцам действительно был нужен российский хавбек, то они смогли бы найти способ осуществить этот трансфер.

«Если бы «Челси» хотел приобрести Захаряна, то купил бы. Англичане нашли бы способ деньги перевести. Это не проблема», — цитирует Овчинникова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Захарян провёл в составе «бело-голубых» 22 матча, забив три гола и отдав шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.