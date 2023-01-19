Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Овчинников: «Если бы «Челси» хотел приобрести Захаряна, то купил бы»

19 Января 2023 • 17:11 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
1 1.85 X 3.80 2 4.00
21.01 15:30

Известный российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

Напомним, что 19-летний россиянин был близок к переходу в лондонский клуб прошлым летом, однако тогда стороны столкнулись с трудностями при переводе денежных средств, по причине чего сделка сорвалась. По свежей информации, «Челси» отказался от подписания Захаряна и текущей зимой.

Овчинников уверен, что если бы лондонцам действительно был нужен российский хавбек, то они смогли бы найти способ осуществить этот трансфер.

«Если бы «Челси» хотел приобрести Захаряна, то купил бы. Англичане нашли бы способ деньги перевести. Это не проблема», — цитирует Овчинникова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Захарян провёл в составе «бело-голубых» 22 матча, забив три гола и отдав шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Валерий Овчинников Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Января
18:49 · Россия. Премьер-лига
Федотов прокомментировал потасовку в товарищеском матче ЦСКА с «Оренбургом»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Орещук – о Фомине: «В чемпионате Германии, Англии и во Франции ему будет тяжело играть, в Испании - может быть»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Петржела сравнил талант Кокорина и Мамаева
18:34 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Уход Фомина будет потерей для «Динамо», но не огромной»
18:22 · Россия. Премьер-лига
​Медина – о задачах ЦСКА: «Хотим стать чемпионами»
18:20 · Россия. Премьер-лига
Писарев: «Говорил и буду говорить хорошо о Галактионове»
18:17 · Россия. Премьер-лига
​В матче ЦСКА – «Оренбург» произошла потасовка видео
18:13 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА минимально обыграл «Оренбург»
17:56 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: «Только представителям Гаджимурадова хочется расторгнуть контракт»
17:47 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» отклонил предложение «Бешикташа» по Баринову
17:39 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Мне всегда нравилась игра Алекса в «Спартаке»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Талалаев посетил матч «Факела» со «Спартаком»
17:28 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили верит в чемпионский титул «Спартака»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «В десятку лучших чемпионатов РПЛ точно входит»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Андреев: «По Стаматову предложений в клуб не поступало»
Все новости
Рекомендуем