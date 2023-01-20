​Салах признал, что «Ливерпуль» в тяжёлой ситуации

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признал, что команда столкнулась со сложной ситуацией в нынешнем сезоне.

«Это тяжело, это тяжёлая ситуация. Но я думаю, что мы пройдём через это и исправим ситуацию», - сказал Салах в интервью клубной пресс-службе «Ливерпуля».

На текущий момент «Ливерпуль» занимает лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. От лидирующего «Арсенала» мерсисайдцы отстают на 19 очков. Ближайший матч Премьер-лиги команда Юргена Клоппа проведёт 21 января – против «Челси» на своём поле. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 15:30 по московскому времени.