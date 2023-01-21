Бадьяшиль: «Силва очень сильно облегчает игру молодым футболистам»

Центральный защитник «Челси» Бенуа Бадьяшиль поделился впечатлениями от игры в обороне рядом с Тьяго Силвой. Напомним, француз присоединился к команде лишь этой зимой за 40 миллионов евро из «Монако».

«Прежде всего, для меня огромная честь играть с Тьяго Силвой. Он очень сильно облегчает игру молодым футболистам. Тьяго – легенда, он настоящий лидер и очень опытный защитник. Рядом с ним я могу только учиться и учиться», – цитирует Бадьяшиля Talksport.

Бенуа недавно дебютировал за «Челси» в матче с «Кристал Пэлас». В этом матче защитник помог команде сохранить ворота сухими и одержать победу 1:0.