«Челси» скоро свяжется с «Брайтоном» по трансферу Кайседо

Лондонский «Челси» в ближайшее время намерен выйти на связь с «Брайтоном» по поводу трансфера полузащитника Мойсеса Кайседо, который очень нравится главному тренеру «синих» Грэму Поттеру.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, эквадорец действительно входит в сферу интересов «Челси». Тем не менее, пока неизвестно, смогут ли «пенсионеры» удовлетворить финансовые требования «Брайтона» после покупки Михаила Мудрика за сумму, которая с учётом бонусов может дойти до 100 миллионов евро.

Напомним, именно под руководством Поттера Кайседо в своё время пробился в основной состав «Брайтона». Англичанин ранее шутил, что за 80 миллионов евро можно купить лишь бутсы Мойсеса.