Клубы АПЛ возмущены поведением «Челси» на трансферном рынке

Клубы Английской премьер-лиги недовольны тем, как лондонский «Челси» действует на трансферном рынке. По информации от Mail Online, главная претензия заключается в том, что «пенсионеры» заключают со своими новичками слишком долгосрочные контракты.

Тот же Михаил Мудрик подписал с «пенсионерами» соглашение сроком на 8 с половиной лет, а Нони Мадуэке подставил подпись под контрактом, который рассчитан на 7 с половиной лет.

Дело в том, что по правилам ФИФА, команды могут заключать с футболистами договор максимум на 5 лет. Подвох заключается в том, что «Челси» подписал с новичками 5-летние контракты с опцией продления ещё на несколько лет. Эту практику ранее без проблем использовали другие клубы по всей Европе.

Напомним, «Челси» потратил на зимнем трансферном рынке свыше 140 миллионов евро.