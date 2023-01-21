«Челси» не сдаётся в попытках заполучить Кайседо

Лондонский «Челси» уверен в трансфере полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. По информации от The Secret Scout, на следующей неделе «пенсионеры» хотят согласовать сумму трансфера с «чайками».

Напомним, руководство «Брайтона» требует за 21-летнего эквадорца свыше 80 миллионов евро. В услугах полузащитника ранее также проявлял интерес другой топ-клуб из Английской премьер-лиги – «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Кайседо провёл в чемпионате Англии 17 матчей, где отметился голом и результативной передачей. Ранее главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби заявил о намерении сохранить эквадорца в команде до конца сезона.