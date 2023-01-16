«Кристал Пэлас» хочет вернуть Галлахера зимой

«Кристал Пэлас» до конца трансферного окна постарается вернуть полузащитника Конора Галлахера, который выступал в прошлом сезоне за «орлов» на правах сезонной аренды. Об этом сообщает в социальных сетях инсайдер Алан Никсон.

По сведениям источника, главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра всё ещё хочет воссоединиться с полузащитником «Челси», который вчера сыграл против бывшей команды и помог «пенсионерам» выиграть с минимальным счётом 1:0. Напомним, в октябре Галлахер забил победный гол в ворота «орлов» на «Селхёрст Парк».

В этом сезоне Галлахеор отметился голом и результативной передачей в чемпионате Англии.