Клопп прокомментировал слухи о своём уходе из «Ливерпуля»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп не собирается покидать клуб, несмотря на трудности.

«Красные» не оправдывают ожидания в нынешнем сезоне: команда не участвует в борьбе за чемпионство и располагается лишь на девятой строчке в чемпионате Англии с 28 очками после 18 туров.

«Я не уйду из «Ливерпуля», если меня об этом не попросят, но, возможно, нам придётся что-то изменить», – цитирует Клоппа инсайдер Фабрицио Романо, утверждающий, что руководство «Ливерпуля» в настоящий момент даже не думает об увольнении немецкого специалиста.

Действующий контракт Юргена Клоппа рассчитан до июня 2026 года.