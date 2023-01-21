«Челси» намерен провернуть ещё два трансфера до конца окна

Лондонский «Челси» не намерен сбавлять обороты на трансферном рынке. После свыше 140 миллионов евро, потраченных на пятерых футболистов, «пенсионеры» намерены усилиться правым защитником и центральным полузащитником. Об этом в социальных сетях сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Напомним, «Челси» недавно связывали с трансфером Мойсеса Кайседо из «Брайтона», который является именно тем полузащитником, который нужен главному тренеру Грэму Поттеру. Что касается правого защитника, «синие» думают взять Мало Гюсто из «Лиона» на подмену Рису Джеймсу, который в последнее время часто подвергается травмам.