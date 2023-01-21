​«Ливерпуль» и «Челси» не смогли забить друг другу в третьем матче подряд

Субботний матч Премьер-лиги Англии между «Ливерпулем» и «Челси» не оправдал ожиданий. Игра на «Энфилде» получилась скучноватой, и итоговые 0:0 можно считать закономерным результатом.

Любопытно, что «Ливерпуль» и «Челси» не смогли забить друг другу уже в третьем матче подряд, если не учитывать серии пенальти. Ранее «красные» и «синие» завершали со счётом 0:0 финалы Кубка лиги и Кубка Англии в прошлом году. Тогда, правда, мерсисайдцы брали верх в серии одиннадцатиметровых.

Если, опять же, не брать в расчёт серии пенальти, то уже пять последних игр между «Ливерпулем» и «Челси» завершились вничью – 1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 0:0.