Силкин предположил, почему «Челси» потерял интерес к Захаряну

Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном переходе полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Челси».

Ранее сообщалось, что 19-летний игрок не перейдёт в лондонский клуб текущей зимой, несмотря на то, что «Челси» проявлял активный интерес к молодому россиянину ещё прошлым летом.

По мнению Силкина, английский гранд охладел к Захаряну по причине того, что прогресс футболиста приостановился.

«В такие команды надо переходить в основной состав. Я считаю неправильным уезжать туда, чтобы бороться за место в основе. К тому же, по моему мнению, Захарян немного приостановился в своём футбольном развитии», — цитирует Силкина «Матч ТВ».

Действующий контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек провёл за «бело-голубых» 22 матча и забил три гола.