«Челси» хочет подписать правого защитника до конца трансферного окна

Лондонский «Челси» в ближайшее время рассчитывает подписать правого защитника на подмену Рису Джеймсу, который часто подвергается травмам в нынешнем сезоне. По информации от инсайдера Мэтта Лоу, «пенсионеры» всерьёз намерены усилить правый фланг обороны до конца трансферного окна.

Про конкретные имена пока не сообщается, но ранее «Челси» больше всего связывали с защитником миланского «Интера» Дензелом Дюмфрисом, на которого также претендует «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, «нерадзурри» вряд ли согласятся отпускать нидерландского фуллбека посреди сезона.

Напомним, что в данный момент сменщиком Риса Джеймса в «Челси» является 33-летний капитан команды Сесар Аспиликуэта.