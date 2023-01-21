Де Дзерби: «У Кайседо невероятный менталитет»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби похвалил полузащитника Мойсеса Кайседо за отношение к делу. Напомним, в данный момент к 21-летнему эквадорцу проявляет активный интерес лондонский «Челси», где работает бывший тренер «чаек» Грэм Поттер.

«У Кайседо невероятны менталитет. Он знает, что его хотят купить топ-клубы, но при этом сохраняет спокойствие и продолжает выполнять свою работу как ни в чём не бывало. Ему всего 21-год, но он думает в том же ключе, что и 43-летний я», – заявил де Дзерби на пресс-конференции.

«Брайтон» готов отпустить Кайседо в это трансферное окно, но только за сумму свыше 80 миллионов евро.