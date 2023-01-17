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Трансфер Нунеса в «Ливерпуль» не зависит от сделки по Беллингему

17 Января 2023 • 16:01 Комментировать
Вулверхэмптон
1:0
Вест Хэм
окончен

Полузащитник «Вулверхэмптона» Матеус Нунес следующим летом с большой долей вероятности окажется в «Ливерпуле». По информации от журналиста Фабрицио Романо, сделка по переходу португальца в команду Юргена Клоппа не зависит от потенциального трансфера Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии», который тоже играет на позиции центрального полузащитника.

Возможный переход Нунеса в «Ливерпуль» обсуждался руководителями клуба ещё до того момента, когда Матеус оказался летом в «Вулверхэмптоне». Мерсисайдцы хотят попытаться купить игрока в конце сезона.

Полгода «Вулверхэмптон» заплатил за 24-летнего португальца 50 миллионов евро лиссабонскому «Спортингу».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вулверхэмптон Боруссия Дортмунд Матеус Нунес трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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