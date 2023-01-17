Трансфер Нунеса в «Ливерпуль» не зависит от сделки по Беллингему

Полузащитник «Вулверхэмптона» Матеус Нунес следующим летом с большой долей вероятности окажется в «Ливерпуле». По информации от журналиста Фабрицио Романо, сделка по переходу португальца в команду Юргена Клоппа не зависит от потенциального трансфера Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии», который тоже играет на позиции центрального полузащитника.

Возможный переход Нунеса в «Ливерпуль» обсуждался руководителями клуба ещё до того момента, когда Матеус оказался летом в «Вулверхэмптоне». Мерсисайдцы хотят попытаться купить игрока в конце сезона.

Полгода «Вулверхэмптон» заплатил за 24-летнего португальца 50 миллионов евро лиссабонскому «Спортингу».