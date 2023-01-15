Жуан Гомес переходит в «Вулверхэмптон»

Футболист бразильского «Фламенго» Жуан Гомес стал новичком английского «Вулверхэмптона».

Сделку подтвердил знаменитый инсайдер Фабрицио Романо. По его словам, полузащитник вылетит в Англию в ближайшие часы, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с «волками». За Гомеса клуб АПЛ заплатит около 17 миллионов евро. Также сообщается, что на следующей неделе планируется заключение сделки с вингером «Пари Сен-Жермен» Пабло Сарабией.

В прошедшем сезоне Жуан провёл 29 матчей в футболке «Фламенго» в рамках местной Серии А, выиграв Кубок Либертадорес. Отметим, что ранее интерес к Гомесу проявлял «Ливерпуль».