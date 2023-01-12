Сарабия может перейти в «Вулверхэмптон»

Полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия в скором времени может перебраться в Английскую премьер-лигу. Как сообщает в социальных сетях журналист Адриен Гренье, испанец попал на радары «Вулверхэмптона», который с недавних пор возглавляет Хулен Лопетеги.

Тренер «волков» очень хотел бы заполучить в свою команду Сарабию, который в прошлом сезоне положил 15 голов в составе лиссабонского «Спортинга» в чемпионате Португалии. Напомним, «Вулверхэмптон» пока идёт в зоне вылета в АПЛ.

Сарабию и Лопетеги не успели поработать вместе в «Севилье». Как только Хулен возглавил команду летом 2019 года, спустя месяц полузащитник перебрался в «ПСЖ».