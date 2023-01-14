Полузащитник Марио Лемина перебрался из «Ниццы» в английский «Вулверхэмптон».

О переходе объявил официальный сайт «волков». 29-летний габонец подписал контракт, рассчитанный до июня 2025 года. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, сумма трансфера составила порядка 11 млн евро.

Марио Лемина выступал за французскую «Ниццу» с 2021 года. Хавбек уже знаком с английским футболом по игре за «Саутгемптон» и «Фулхэм». В нынешнем сезоне футболист провёл 22 матча, записав себе в актив один забитый мяч и одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лемина в 7 млн евро.