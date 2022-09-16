Клопп утвердил новый трансфер «Ливерпуля»

Бразильский полузащитник Жуан Гомес, который выступает у себя на родине за «Фламенго», может переехать на Туманный Альбион. Об этом сообщают журналисты Liverpool Echo.

Согласно данным источника, заинтересованность в трансфере опорного хавбека проявляет «Ливерпуль». Наставник команды Юрген Клопп лично одобрил подписание игрока.

Трансферная стоимость Гомеса оценивается в десять миллионов евро. Полузащитник связан контрактными обязательствами с «Фламенго» до середины 2025 года.

В текущем сезоне Жуан поучаствовал в восьми матчах и отметился двумя забитыми мячами.