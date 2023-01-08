Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Адама Траоре – о Лопетеги: «Мы уверены в том, что он делает»

08 Января 2023 • 08:53 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Вест Хэм
14.01 18:00

Вингер «Вулверхэмптона» и национальной сборной Испании Адама Траоре высказался о наставнике английской команды Хулене Лопетеги.

«Лопетеги просит команду сосредоточиться на всех аспектах игры. Мы уверены в том, что он делает. Это самое главное», - цитирует спортсмена AS.

«Вулверхэмптон» в данный момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отрываясь от идущего последним «Саутгемптона» на два очка.

Следующий матч чемпионата страны «волкам» предстоит провести на следующей неделе, 14 января, дома против лондонского «Вест Хэм Юнайтед». Начало поединка запланировано на 18:00.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Хулен Лопетеги Адама Траоре
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН ВЕСТ ХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Января
09:27 · Англия. Премьер-лига
Линекер: «Футбол без VAR намного веселее»
09:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на вратаря сборной Англии
09:04 · Англия. Премьер-лига
Эвра объяснил, почему Фелиш не нужен «Манчестер Юнайтед»
09:04 · Англия. Премьер-лига
Адама Траоре: «Период аренды в «Барсе» был невероятным»
08:53 · Англия. Премьер-лига
Адама Траоре – о Лопетеги: «Мы уверены в том, что он делает»
08:50 · Англия. Премьер-лига
Эвра назвал самого важного футболиста «Манчестер Юнайтед»
08:40 · Англия. Премьер-лига
Адама Траоре: «Что касается моего контракта - всё будет зависеть от клуба»
08:40 · Англия. Премьер-лига
Эвра выделил плюсы в уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед»
08:10 · Англия. Чемпионшип
«Халл Сити» будет оплачивать поездки фанатов до конца сезона 1
07:20 · Англия. Кубок Англии
Компани: «Праздник продолжается»
06:10 · Англия. Кубок Англии
Гари О'Нил: «Пропустили три глупых гола»
05:49 · Англия. Кубок Англии
Стив Купер: «Сами виноваты в вылете»
05:08 · Англия. Кубок Англии
Ширер: «Ньюкасл» хорошо играл, но не перед воротами»
04:40 · Англия. Кубок Англии
Хау: «Горько разочарован вылетом»
03:30 · Англия. Кубок Англии
Рэшфорд забивает уже в семи матчах подряд на «Олд Траффорде» - такого не было со времён Руни
Все новости
Рекомендуем