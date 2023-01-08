Адама Траоре – о Лопетеги: «Мы уверены в том, что он делает»

Вингер «Вулверхэмптона» и национальной сборной Испании Адама Траоре высказался о наставнике английской команды Хулене Лопетеги.

«Лопетеги просит команду сосредоточиться на всех аспектах игры. Мы уверены в том, что он делает. Это самое главное», - цитирует спортсмена AS.

«Вулверхэмптон» в данный момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отрываясь от идущего последним «Саутгемптона» на два очка.

Следующий матч чемпионата страны «волкам» предстоит провести на следующей неделе, 14 января, дома против лондонского «Вест Хэм Юнайтед». Начало поединка запланировано на 18:00.