Лемина согласовал условия контракта с «Вулверхэмптоном»

Экс-полузащитник туринского «Ювентуса», а ныне хавбек «Ниццы» Марио Лемина в скором времени может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал за «Саутгемптон». По информации от журналист Николо Скиры, футболист согласовал условия личного контракта с «Вулверхэмптоном», который будет рассчитан на 4 года.

29-летний игрок очень интересен руководству «волков», которые хотят вытащить команду из кризиса. Напомним, «Вулверхэмптон» сейчас находится в зоне вылета в турнирной таблице чемпионата Англии.

Трансфер Лемины может обойтись команде Хулена Лопетеги в сумму в размере 12 миллионов евро.