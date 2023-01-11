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Эн-Несири высказался о своём возможном переходе в «Вест Хэм»

11 Января 2023 • 13:36 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Вест Хэм
14.01 18:00

Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири прокомментировал информацию о своём возможном переходе в «Вест Хэм».

Марокканец признался, что ему приятно слышать об интересе к себе со стороны других клубов, однако сейчас его мыли связаны только с «Севильей».

«У нас отличный состав, и мы уверены, что будем двигаться только вперёд. У меня была возможность уйти, но я отказался. Мы нужны друг другу», — цитирует Эн-Несири Mundo Deportivo.

Действующий контракт 25-летнего форварда с испанским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Марокко в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Эн-Несири провёл за «Севилью» 14 матчей, отметившись в них пятью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Вест Хэм Юссеф Эн-Несири Трансферы футбола - зима 2023
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