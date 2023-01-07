«Вулверхэмптон» не намерен отдавать Нунеса «Ливерпулю»

«Вулверхэмптон» не намерен отпускать своего полузащитника Матеуса Нунеса в «Ливерпуль». По информации от The Athletic, трансфер португальца на «Энфилд» точно не состоится в зимнее трансферное окно.

Нунес является приоритетным вариантом «Ливерпуля» для усиления полузащиты. На кандидатуре хавбека настаивает главный тренер команды Юрген Клопп. Тем не менее, «Вулверхэмптон» не намерен так быстро отпускать футболиста, которого приобрёл летом за 50 миллионов евро.

В этом сезоне 24-летний Матеус отметился одной результативной передачей в Английской премьер-лиге. Ранее игрок выступал в составе лиссабонского «Спортинга».