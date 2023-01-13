«Эвертон» хочет составить конкуренцию «Вулверхэмптону» в борьбе за Фелипе

«Эвертон» тоже обозначил свой интерес к защитнику мадридского «Атлетико» Фелипе, который в данный момент близок к переходу в «Вулверхэмптон». По информации от Mail Sport, «ириски» хотят составить конкуренцию «волкам» в борьбе за бразильца.

Тем не менее, по сведениям источника, сперва «Эвертону» нужно расстаться хотя бы с одним из своих футболистов. Только после этого команда сможет сделать предложение по трансферу Фелипе.

«Эвертон» сейчас находится в очень тяжёлом состоянии. Команда Фрэнка Лэмпарда идёт в зоне вылета. На выходных «ирисок» ждёт важный матч против «Саутгемптона», который находится на дне турнирной таблицы АПЛ.