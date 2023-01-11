Владелец «Эвертона» призывает сохранять веру в Лэмпарда

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард находится в непростой ситуации в связи с не лучшими результатами команды.

По слухам, специалист может быть уволен в ближайшее время, однако владелец клуба Фарад Мошири заявил о необходимости сохранять веру в Лэмпарда, несмотря на трудную ситуацию, а также отметил важность стабильности, для достижения которой требуется действовать рассудительно и не увольнять тренеров сразу после возникновения трудностей.

После 18 туров Английской премьер-лиги «Эвертон» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице с 15 набранными очками. 14 января «ириски» примут на своём поле «Саутгемптон».