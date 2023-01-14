​Директорам «Эвертона» сказали не посещать субботний матч АПЛ

«Эвертон» опубликовал на страницах своего официального сайта заявление. В нём говорится, что представителям совета директоров клуба сказали не приходить на субботний матч Премьер-лиги против «Саутгемптона». Причина – «реальная угроза их безопасности». Такое решение было принято после оценки рисков.

«Это беспрецедентное решение для футбольного клуба «Эвертон» - раньше никогда совету директоров не указывали воздержаться от посещения матча из-за соображений безопасности. Это очень печальный день для «Эвертона» и эвертонцев», - сказал представитель клуба.

«Эвертон» на текущий момент занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, то есть находится в зоне прямого вылета. Фанаты негодуют.