Лэмпарда на посту главного тренера «Эвертона» может сменить бывший капитан клуба

В случае увольнения Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера, «Эвертон» может назначит на эту должность бывшего капитана команды. Если верить журналисту Алексу Круку, речь идёт о Лейтоне Бэйнсе, который выступал за «ирисок» с 2007 по 2020 год, после чего завершил карьеру.

В данный момент Бэйнс работает в «Эвертоне» помощником тренера. Если Фрэнка Лэмпарда уволят, Лейтон может стать исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона.

«Эвертон» сейчас идёт в зоне вылета в Английской премьер-лиге. Руководство всерьёз сомневается, что Лэмпард снова сможет спасти команду от вылета в Чемпионшип.