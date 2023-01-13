Лэмпард: «Эвертон» работает над январскими подписаниями»

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказался о планах клуба на зимнее трансферное окно.

В настоящий момент «ириски» находятся в зоне вылета, занимая 18-ю строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги после 18 туров.

«Я не хочу делать громкие заявления только ради того, чтобы успокоить людей и снизить давление, но мы, конечно, работаем над январскими сделками, как и другие клубы. Нам необходимо усиление. Как тренер, я хочу, чтобы в моей команде было больше конкуренции – особенно это касается атаки, где нам не хватает глубины. Проблемы с составом влияют на количество набранных очков, и я надеюсь, что наша работа над решением проблем будет успешной», – цитирует Sky Лэмпарда.