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Лэмпард: «Эвертон» работает над январскими подписаниями»

13 Января 2023 • 21:42 Комментировать
Эвертон
...
Саутгемптон
Через 18 ч. 53 мин.

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказался о планах клуба на зимнее трансферное окно.

В настоящий момент «ириски» находятся в зоне вылета, занимая 18-ю строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги после 18 туров.

«Я не хочу делать громкие заявления только ради того, чтобы успокоить людей и снизить давление, но мы, конечно, работаем над январскими сделками, как и другие клубы. Нам необходимо усиление. Как тренер, я хочу, чтобы в моей команде было больше конкуренции – особенно это касается атаки, где нам не хватает глубины. Проблемы с составом влияют на количество набранных очков, и я надеюсь, что наша работа над решением проблем будет успешной», – цитирует Sky Лэмпарда.

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Эвертон Фрэнк Лэмпард Трансферы футбола - зима 2023
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ЭВЕРТОН САУТГЕМПТОН
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