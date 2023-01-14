«Эвертон» надеется продлить контракт с Пикфордом

Аутсайдер чемпионата Англии «Эвертон» не теряет надежд продлить контракт со своим голкипером Джорданом Пикфордом. Напомним, соглашение 28-летнего англичанина с «ирисками» истекает в конце следующего сезона.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что несмотря на нынешнее положение команды, руководство «Эвертона» по-прежнему считает, что Джордана можно убедить остаться и продлить контракт.

В услугах Пикфорда сейчас заинтересован лондонский «Челси», который продолжает испытывать проблемы с голкиперами. Джордан являлся основным вратарём сборной Англии на последних трёх крупных турнирах.