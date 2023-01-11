Руководство «Эвертона» уволит Лэмпарда, если клуб на выходных проиграет «Саутгемптону»

Работа Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера «Эвертона» находится под большой угрозой. По информации от инсайдера Джейсона Бёрта, руководство «ирисок» размышляет об увольнении англичанина в том случае, если команда на выходных проиграет у себя дома «Саутгемптону», который находится на дне турнирной таблицы Английской премьер-лиги.

Напомним, «Эвертон» пока тоже идёт в зоне вылета, располагаясь на 18 месте. В прошлом сезоне команда еле спаслась от понижения в классе, обеспечив сохранение прописки в Премьер-лиге в предпоследнем туре.

Лэмпард возглавил «Эвертон» всего год назад. Ранее англичанин также возглавлял «Челси» и «Дерби Каунти».