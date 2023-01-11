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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Руководство «Эвертона» уволит Лэмпарда, если клуб на выходных проиграет «Саутгемптону»

11 Января 2023 • 16:29 Комментировать
Эвертон
...
Саутгемптон
14.01 18:00

Работа Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера «Эвертона» находится под большой угрозой. По информации от инсайдера Джейсона Бёрта, руководство «ирисок» размышляет об увольнении англичанина в том случае, если команда на выходных проиграет у себя дома «Саутгемптону», который находится на дне турнирной таблицы Английской премьер-лиги.

Напомним, «Эвертон» пока тоже идёт в зоне вылета, располагаясь на 18 месте. В прошлом сезоне команда еле спаслась от понижения в классе, обеспечив сохранение прописки в Премьер-лиге в предпоследнем туре.

Лэмпард возглавил «Эвертон» всего год назад. Ранее англичанин также возглавлял «Челси» и «Дерби Каунти».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард
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ЭВЕРТОН САУТГЕМПТОН
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