«Саутгемптон» заинтересовался японским форвардом

«Саутгемптон» попытается сразиться за место в АПЛ, пока что команда занимает последнее место в высшей лиге английского футбола, но ситуация может измениться, если команда удачно проведет трансферную кампанию.

Одной из целей «Саутгемптона» является японский нападающий шотландского «Селтика» Дайзен Маеда, сообщает Sky Sports. Однако подробности по поводу возможного трансфера 25-летнего игрока не сообщаются.

В то же время аргентинский «Расинг» отказался продавать «святым» 20-летнего полузащитника Карлоса Алькараса, так что англичанам придется поискать другие варианты для середины поля.