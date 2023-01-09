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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Саутгемптон» заинтересовался японским форвардом

09 Января 2023 • 06:43 Комментировать
Эвертон
...
Саутгемптон
14.01 18:00

«Саутгемптон» попытается сразиться за место в АПЛ, пока что команда занимает последнее место в высшей лиге английского футбола, но ситуация может измениться, если команда удачно проведет трансферную кампанию.

Одной из целей «Саутгемптона» является японский нападающий шотландского «Селтика» Дайзен Маеда, сообщает Sky Sports. Однако подробности по поводу возможного трансфера 25-летнего игрока не сообщаются.

В то же время аргентинский «Расинг» отказался продавать «святым» 20-летнего полузащитника Карлоса Алькараса, так что англичанам придется поискать другие варианты для середины поля.  

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Селтик Дайзен Маеда
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ЭВЕРТОН САУТГЕМПТОН
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