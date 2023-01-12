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«Эвертон» хочет избавиться от Тома Дэвиса

12 Января 2023 • 11:02 Комментировать
Эвертон
...
Саутгемптон
14.01 18:00

«Эвертон» в ближайшее время хотел бы расстаться со своим полузащитником Томом Дэвисом. По информации от журналиста Роба Дорсета, «ириски» хотели бы продать 24-летнего англичанина зимой.

У Дэвиса осталось всего полгода по контракту с командой Фрэнка Лэмпарда. Руководство клуба не желает продлевать сотрудничество с Томом, но и отпускать его зимой свободным агентом никто не намерен. «Эвертон» хочет выручить за своего воспитанника хотя бы минимальные деньги.

Напомним, Дэвис дебютировал за «ирисок» ещё в сезон-2015/16 под руководством Роберто Мартинеса. Том с тех пор так и не смог стать стабильным игроком основы «Эвертона».

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Эвертон Том Дэвис Трансферы футбола - зима 2023
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ЭВЕРТОН САУТГЕМПТОН
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