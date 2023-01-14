«Саутгемптон» наконец-то прервал серию поражений, добыв волевую победу над «Эвертоном»

В 20-м туре Премьер-лиги встретились аутсайдеры, «Эвертон» и «Саутгемптон». «Ириски» выиграли первый тайм благодаря голу в концовке от Амаду Онана. После перерыва главный аутсайдер сезона ответил дублем Джеймса Уорда-Прауса - 2:1. «Святые» прервали бесконечную серию поражений и делят последнее место с «Эвертоном» и «Вест Хэмом».
Протокол игры
|(1:0) Онана Амаду39'
|46'Уорд-Праус Джеймс (1:1)
|78'Уорд-Праус Джеймс (1:2)
Пикфорд Джордан•Годфри Бен•Коуди Конор•Тарковски Джеймс•Коулмэн Шеймус69' (Гордон Энтони (69') •Миколенко Виталий•Айуоби Алекс•Онана Амаду•Гуэйе Идрисса82' (Симмс Эллис (82') •Калверт-Льюин Доминик•Грэй Демарай
Базуну Гэвин•Лянко Войнович• 90'Чалета-Цар Дуе•Салису Мохаммед•Уокер-Питерс Кайл•Лавия Ромео 14'61' (Армстронг Адам (61') •Диалло Ибраима 69'85' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли (85') •Эльюнусси Мохамед85' (Перро Ромен (85') •Уорд-Праус Джеймс•Эдози Самуэль61' (Алькарас Карлос (61') •Адамс Че85' (Мара Секу (85')
Запасные: Кабальеро Вилли•Оршич Мислав•Дженепо Мусса•Арибо Джо
14 января. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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