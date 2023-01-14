Уорд-Праус почти догнал Бекхэма по голам со штрафных в АПЛ

Полузащитник и капитан «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус снова забил гол со штрафного удара – он стал для него 16-м в Английской Премьер-лиге. Только у легендарного Дэвида Бекхэма больше голов со штрафных – 18.

Накануне «Саутгемптон», который в текущем сезоне сражается за выживание в АПЛ, обыграл своего прямого конкурента – «Эвертон» (2:1). Уорд-Праус оформил дубль и своим голом с прямого штрафного удара подарил своей команде три ценных очка.

Победа не помогла «святым» выбраться с последнего места турнирной таблицы чемпионата Англии, однако клуб набрал 15 очков и теперь отстаёт от спасительного 17 места всего на очко – его занимает «Борнмут».

Отметим, в 2023 году Уорд-Праус уже забивал со штрафных, это случилось 1 января в матче против «Фулхэма».