«Эвертон» предложил 20 миллионов евро за полузащитника из Лиги 1

«Эвертон» нацелился на полузащитника французского «Лорьяна» Данго Уаттара. По информации от журналиста Санти Ауны, «ириски» уже предложили за футболиста 20 миллионов евро, но получили отказ.

20-летний хавбек очень интересует руководство «Эвертона», но заполучить его посреди сезона будет трудно. Пока неизвестно, собирается ли мерсисайдская команда делать новое предложение по трансферу Уаттара.

Перед стартом этого сезона «Эвертон» уже приобрёл одного полузащитника из чемпионата Франции – Амаду Онана, который перебрался в команду Фрэнка Лэмпарда из «Лилля» за 40 миллионов евро.