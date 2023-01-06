Английский «Саутгемптон» на своём официально сайте объявил о приобретении хорватского форварда загребского «Динамо» и сборной Хорватии Мислава Оршича.

«Мы очень рады, что такой востребованный игрок переходит в наш клуб. Он станет нашим первым приобретением в текущее трансферное окно», - пишет пресс-служба клуба.

Контракт с хорватским нападающим заключён на два с половиной года.

Миславу Оршичу 30 лет. В текущем сезоне со своим клубом он сыграл в 27 матчах во всех турнирах, в которых 13 раз забил и отдал восемь ассистов.

Также в составе сборной Хорватии он стал бронзовым призёром чемпионата мира в Катаре – в шести матчах за «шашечных» Оршич забил два гола.