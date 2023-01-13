«Вулверхэмптон» договорился с «Ниццей» по трансферу Лемина

Полузащитник «Ниццы» Марио Лемина скоро станет новичком «Вулверхэмптона». По информации от журналиста Николо Скиры, «волки» согласовали трансфер габонца за 12 миллионов евро.

Лемина уже успел поиграть в Английской премьер-лиге. Несколько лет полузащитник защищал цвета «Саутгемптона», где так и не смог раскрыть свой потенциал.

Напомним, Лемина в своё время также выступал за туринский «Ювентус», где не смог пробиться в основной состав из-за большой конкуренции в полузащите.

«Вулверхэмптон», в который скоро перейдёт Марио, сейчас находится в зоне вылета в чемпионате Англии. Сам футболист уже согласовал с клубом условия контракта.