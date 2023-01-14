Сарабия отсутствовал на сегодняшней тренировке «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия отсутствовал на сегодняшней тренировке команды. По информации от журналиста Фабрицио Романо, это связано со скорым переходом футболиста в «Вулверхэмптон».

Сарабия станет очередным новичком команды Хулена Лопетеги. За 30-летнего испанца «волки» заплатят 5 миллионов евро + бонусы. Напомним, «Вулверхэмптон» к сегодняшнему дню потратил на зимнем трансферном рынке уже свыше 60 миллионов евро на трансфер полузащитника Марио Лемина и нападающего Матеуса Куньи.

В данный момент «Вулверхэмптон» идёт в зоне вылета в Английской премьер-лиге. Команда играет в элите с сезона-2018/19.