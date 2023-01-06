Кесси может отправиться в «Вулверхэмптон» в обмен на Невеша

Полузащитник каталонской «Барселоны» Франк Кесси может покинуть команду в конце сезона. По информации от Sport, ивуариец может перейти в «Вулверхэмптон» в обмен на хавбека Рубена Невеша.

Если верить источнику, трансфер португальца на «Камп Ноу» – почти решённое дело, хотя главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес до сих пор сомневается в целесообразности трансфера. Сделка должна обойтись «сине-гранатовым» дёшево, но всё может сложиться гораздо выгодней, если Кесси согласится перейти в «Вулверхэмптон».

Ранее ходили слухи, что Кесси недоволен своим положением в «Барселоне». Ивуариец подписал контракт с каталонцами лишь этим летом на правах свободного агента.