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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мойес: «Шансы для ответного гола были»

15 Января 2023 • 06:21 Комментировать
Вулверхэмптон
1:0
Вест Хэм
окончен

В двадцатом туре английского чемпионата «Вулверхэмптон» сумел добыть три очка, переиграв лондонский «Вест Хэм». Шотландский наставник «молотобойцев» Дэвид Мойес прокомментировал итоги игры. Он считает, что его команда имела шансы уйти от поражения, но не сумела воспользоваться ими.

- Было много шансов во втором тайме, но мы не смогли ими воспользоваться. Получили гол в контратаке, что разочаровывает. Мы не смогли быть в достаточной степени опасными в третьей, последней части поля, в штрафной соперника. Надо отдать должное и сопернику, «волки» также были хороши, - цитирует слова Мойеса Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Дэвид Мойес
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